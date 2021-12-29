Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in başkanlığında 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleştiren toplantıya, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri, ilçelerde eğitim birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. 2021 yılı eğitim öğretim çalışmalarının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 6 Eylül tarihinden bu yana gerçekleştirilen yüz yüze eğitim, öğretim faaliyetlerin değerlendirilmesi, okulların temizlik ve tertibi ile ilgili yapılan çalışmalar, ücretsiz yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımı, okul servislerinin denetimi, yönetim süreçleri, öğrenci başarısını arttırmaya yönelik faaliyetler, rehberlik hizmetleri, bağımlılıkla mücadele dikkat edilecek hususlar, öğretmen ve personel ihtiyaçları gibi konular ele alındı.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman’da eğitimin tüm paydaşlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için elbirliği ile çalışılacağını belirtti.

Müdür Gönen, “Özellikle salgın sürecinde şu ana kadar sağlıklı ve verimli devam eden eğitim öğretim sürecinden dolayı başta okul müdürleri ve idareciler olmak üzere, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Müdürlük olarak okullarımıza her zaman desteğimiz sonuna kadar devam edecektir. Öğrencilerimizin başarısı için her türlü imkan sağlanarak gerekli çalışmalar koordineli bir şekilde yürütülecektir” diye konuştu.

iha