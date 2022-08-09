Motosiklet rögar bacasına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da seyir halindeki motosikletin rögar bacasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi’nde uzun bir süredir alt ve üst yapısı devam eden Dumlupınar Caddesi’nde 02 FV 217 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Remzi A., her hangi bir uyarı levhasının bulunmayan ve ışıklandırması olmayan yolda yüksek bırakılan rögar bacasına çarptı. Bacaya çarpan motosiklet takla atarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan Remzi A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından motosiklet otoparka çekildi. Öte yandan mahalle sakinleriyse yolun uzun bir süredir bu şekilde bırakıldığını her hangi bir önlem ve çalışmanın yapılmadığını dile getirerek tepki gösterdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha