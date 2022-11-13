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Deprem Anı Ülke Tatbikatı Adıyaman’da başarıyla gerçekleştirildi

12 Kasım 1999’daki Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye’de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlendi.

Hilal Yaşar
Hilal Yaşar
13 Kasım 2022 Pazar 12:18
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Deprem Anı Ülke Tatbikatı Adıyaman’da başarıyla gerçekleştirildi

FAD koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde 81 ilde ve KKTC’de eş zamanlı olarak başlayan tatbikat, Adıyaman’da da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinasyonunda Altınşehir Gençlik Merkezinde başarıyla gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezinde gerçekleşen tatbikata Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Erkezen, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, GAMER Müdürü Enver Doğan, Kızılay ve UMKE ekipleri ile öğrenciler katıldı.

Tatbikat öncesinde, Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde canlı bağlantı ve 81 ilden Valilerimizin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapıldı.

Düzce depreminin yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat olan 18:57’de Deprem anı alarmının çalmasıyla başlayan tatbikat ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketinin uygulanmasıyla başladı.

Tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Vekili İhsan Maskar, Türkiye'de son yıllarda yaşanan deprem, sel ve yangınlara işaret ederek, afetlerin her an meydana gelebildiğini, bu yüzden hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Bugün Düzce depreminin yıldönümü olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bu depremde 845 vatandaşımızı kaybettik. Türkiye jeolojik olarak ciddi fay hatlarının üzerinde olan bir ülke, bu gerçeği bilmemiz lazım. Depremleri önleme şansımız yok ama en azından yapılarımızın dirençli olması noktasında gerekeni yapmamız gerekiyor. Yine bu konuda çocuklarımızı ve toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Cenabı Allah bizleri gerçek depremlerle karşılaştırmasın”dedi.

Yurt genelinde ilk kez eş zamanlı olarak bir tatbikat gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Vekili İhsan Maskar, “Bilindiği gibi 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57’de 30 saniye süren 7,2 büyüklüğündeki Düzce depreminde 845 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4.948 kişi de yaralanmıştır. Bu nedenle, Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesimine afet farkındalığını yaygınlaştırmak için: “Çök, Kapan, Tutun; Hayata Tutun”mottosu ile saatler 18.57’yi gösterdiğinde eş zamanlı olarak ülke geneli ve KKTC ile birlikte Adıyaman ilimizde de il Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilimiz genelinde çocuk, genç, yaşlı, işçi memur, öğrenci tüm vatandaşlarımızdan bulunduğu yerde, en güvenli noktada, ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketini yüksek bir katılım ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör ve STK’larımıza katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, tüm ülkemize ve Adıyaman ilimize afetsiz günler diliyorum. Yüce Allah ülkemizi, milletimizi, memleketimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten korusun”dedi.

Tatbikat sonrası Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyetle birlikte AFAD’ın depremlerde ve afetlerde kullandığı malzemeleri inceledi.



Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 13.11.2022 12:26
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Deprem Anı Ülke Tatbikatı Adıyamanda Başarıyla Gerçekleştirildi
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