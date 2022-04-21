Adıyaman'da üniversite öğrencileri ile hafız kızlar iftar programında buluştu

Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Kırçalı ve Emir Sultan Kız Kur’an Kurslarında eğitim gören hafız öğrenciler ile üniversiteli öğrencileri, iftar programında buluştu.

Programa Grup Ravza ilahi ve ezgileriyle katkı sundu. İl Müftülüğünün düzenlediği iftar programına çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar programına katılan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bu tür etkinlikler tanışıp kaynaşmak için güzel bir organizasyon olduğunu bu iftar programının hazırlanmasında emeği geçen müftülük personellerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

İftar Programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve protokol üyeleri katıldı.

Program İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın yaptığı dua ve öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ile son buldu.