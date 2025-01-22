Sertifika ve Arma Töreni Düzenlendi

Akreditasyon süreci, düzenlenen törenle taçlandırıldı. Törende, ekip üyelerine akreditasyon sertifikaları ve armaları takdim edildi. AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda tarafından düzenlenen programda, akreditasyon bölgeleri tanıtılarak Yesevi Arama Kurtarma Ekibi’nin başarıları onurlandırıldı.

AFAD İl Müdürü’ne Teşekkür

Törende konuşan Adıyaman Yesevi Arama Kurtarma Ekibi İl Başkanı Dilek Çalışır, AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda’ya destekleri için teşekkür etti. Çalışır, ekibin her zaman afetlere hazır ve güçlü bir yapıda olacağını belirterek şunları söyledi:

“Her daim afetlere hazır ve güçlü bir ekip olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak afetlerle mücadelemizi sürdüreceğiz.”

150 Kişilik Ekip ve Eğitim Programları

150 kişilik bir ekipten oluşan Yesevi Arama Kurtarma Ekibi, ağır ve orta seviye arama kurtarma, çığ, yangın gibi birçok alanda eğitimler almaya devam ediyor. İl Başkanı Çalışır, bu eğitimlerin sürekliliğini vurgulayarak, gönüllü vatandaşları eğitimlere katılmaya davet etti:

“Afetlerle mücadele kapsamında, gönüllü tüm halkımızı eğitimlerimize bekliyoruz.”

Akreditasyonun Önemi

Resmi akreditasyon, Adıyaman Yesevi Arama Kurtarma Ekibi’nin, afet bölgelerinde daha koordineli ve etkili çalışmalar yürütebilmesi için önemli bir zemin hazırlıyor. Bu adım, ekibin ulusal ve yerel düzeydeki afet müdahalelerinde daha yetkin bir şekilde yer almasını sağlayacak.

Adıyaman Yesevi Arama Kurtarma Ekibi, bölgedeki afet müdahale kapasitesini artırarak, vatandaşlara daha güvenli bir yaşam sunma hedefiyle çalışmalarına devam edecek.

Kaynak : PHA