Adıyaman il genelinde etkili olan sağnak yağış sonrası yaşanan sel afetine karşın ekiplerimiz ivedilikle çalışmalarına başlamıştır.

Vali Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında Adıyaman'da kurulan çadır alanlarında dün geceden beri süren yağmur dolayısıyla gerekli tedbirleri alınmadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Adıyaman'da metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağmur yağacağı yönünde Meteoroloji'den gelen uyarılar üzerine tüm kurumların Valilik koordinesindeki çalışmaları riskli çadır alanlarında zemin düzeltmesi ve koruyucu tedbirler kapsamında yapıldığını duyuran Valilik, çalışmanın yeterli olmaması ihtimali bulunan çadırlarda kalan vatandaşların gönüllülük esasına göre yurtlara naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ UYARDI

Öte yandan Şanlıurfa'da dün başlayan yağmurun bugün de devam ettiği öğrenilirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapılırken, hastaneleri su basınca hastalar üst katlara taşındı.

Şanlıurfa Valiliği zemin ve bodrum katlarda yaşayanlar için uyarı yayınladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentin iki yıllık yağış ortalamasının 450 kilogram olduğunu, iki gündeki toplam yağış miktarının 150 kilogram olduğunu aktardı.

https://twitter.com/UrfaValiligi/status/1635911789064908801

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.