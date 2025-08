Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek yüzme kursları, 9 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Eğitimler her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 17.00-18.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak. Kurs, hem fiziksel gelişimi desteklemeyi hem de engelli bireylerin sosyal hayata daha güçlü şekilde katılımını sağlamayı amaçlıyor.



Kurslara katılmak isteyen ampute bireyler, 1-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvuru yapabilecek. Başvuru için Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınacak sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve kayıt formu ibraz edilmesi gerekiyor.



Projenin öncülüğünü üstlenen Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitelerin sadece eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunan sosyal yapılar olması gerektiğine dikkat çekti. Keleş, şu ifadeleri kullandı:



“Üniversiteler sadece eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunan sosyal yapılar olmalıdır. Bu kurs, engelleri birlikte aşabileceğimizin bir göstergesidir. Benzer projeler geliştirerek toplumun her kesimine dokunmaya ve daha fazla hayatı güzelleştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA