Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sevinci ve gururunu aileleriyle birlikte yaşadı. Törende konuşan Vali Küçük, mezun öğrencilere seslenerek, 'Sizler yalnızca bir diploma almıyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yön verecek büyük bir sorumluluğu da üstleniyorsunuz' dedi.

Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversitedeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mezuniyet törenine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Adıyaman Üniversitesi tarafından düzenlenen törende, farklı fakülte ve bölümlerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler mezun olmanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler, mezuniyet coşkusunu kendilerini yalnız bırakmayan aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte paylaştı. Tören alanında renkli görüntüler oluşurken, aileler de çocuklarının mezuniyet sevincine ortak oldu.

Program, protokol konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Törende, Adıyaman Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilere başarı plaketleri ve hediyeleri takdim edildi.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri; Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş tarafından verildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, uzun bir eğitim maratonunu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Mezun olan gençlerin yalnızca diploma almadığını, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine katkı sunacak önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Vali Küçük, şunları söyledi:

'Sizler yalnızca bir diploma almıyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yön verecek büyük bir sorumluluğu da üstleniyorsunuz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda sizlerin bilgi birikiminiz, çalışkanlığınız ve yüksek idealleriniz en büyük gücümüz olacaktır. Onur kaynağımız olan siz gençlerimizi büyük fedakârlıklar ve hayır dualarıyla yetiştiren ailelerinize ve üzerinizde emeği olan başta değerli rektörümüz olmak üzere tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Hayat yolculuğunuzda size sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.'

Yoğun katılımla gerçekleştirilen mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atma heyecanıyla devam etti. Mezun öğrenciler, törenin sonunda keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenlerle paylaştı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE