Adıyaman Belediyesi, Bahçecik Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda bulunan alanı modern bir sosyal yaşam alanına dönüştürerek vatandaşların hizmetine sundu. Çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme bölümlerinden oluşan parka, Adıyamanlı sanatçı Ahmet Kaya'nın adı verildi.

Ahmet Kaya Parkı'nın açılışı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bahçecik Mahallesi'ne yeni yaşam alanı

Toplam 6 bin 102 metrekarelik alanda inşa edilen Ahmet Kaya Parkı, Bahçecik Mahallesi'ne yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. Parkta çocuk oyun grupları, basketbol sahası, açık hava spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlar yer aldı.

Mahalle sakinlerinin kullanımına açılan parkın, özellikle çocuklar, gençler ve aileler için yeni bir nefes alanı olması hedefleniyor.

Başkan Tutdere: 'Şehrin merkezinde ne varsa çeperlerinde de o olacak'

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana kentin bütün mahallelerine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Park açılışlarının özellikle çocukların mutluluğuna vesile olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Tutdere, seçim sürecinde ortaya koydukları hizmet anlayışını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

'Göreve geldiğimizde 'Şehrin merkezinde ne varsa çeperlerinde de o olacak' demiştik. Bahçecik Mahallesi de Adıyaman'ın kalbidir. Biz 33 mahallemizin tamamını Adıyaman'ın kalbi olarak görüyoruz. Muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte halkımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.'

'Ahmet Kaya'nın adını bu parkta yaşatacağız'

Ahmet Kaya Parkı'nın yalnızca bir sosyal yaşam alanı olmadığını belirten Tutdere, parkın aynı zamanda Adıyaman'ın kültürel hafızasına sahip çıkan bir vefa örneği olduğunu ifade etti.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinden gelen isim önerisini önemsediklerini dile getiren Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz tarafından bu isim bize önerildiğinde büyük bir heyecan duyduk. Bu toprakların evladı Ahmet Kaya; sanatıyla, duruşuyla, kültürüyle bu topraklarda yaşayan insanların acılarını, çilesini ve sesini türküleriyle ölümsüzleştirmiş bir isimdir. Bahçecik Mahallemize kazandırdığımız bu park, çocuklarımız için bir oyun alanı, ailelerimiz için bir nefes alanı olmanın yanında, hemşehrimiz Ahmet Kaya'nın adını yaşatmak bakımından anlamlıdır, kıymetlidir.'

'2026 yılı açılışlar yılı olacak'

Adıyaman Belediyesi'nin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetleri sunan bir kurum olmadığını belirten Başkan Tutdere, sosyal yaşam alanları, parklar ve spor tesisleriyle de vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tutdere, kent genelinde yeni park ve sosyal alan çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

'Bu zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan hemşehrilerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin rahat edeceği parklar, spor tesisleri ve yeni sosyal alanlarla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2026 yılı açılışlar yılı olacak. Şu anda yapımı devam eden çok sayıda parkımız var. Bugüne kadar 21 yeni parkı şehrimize kazandırdık. Önümüzdeki günlerde bu parklarımızı da birer birer halkımızın hizmetine açacağız.'

İmamağa Mahallesi'ne taziye ve kültür evi müjdesi

Başkan Tutdere, Bahçecik Mahallesi'nin yanı sıra komşu mahallelerdeki ihtiyaçlara yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

İmamağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye ve kültür evinin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirten Tutdere, 'İmamağa Mahallemizde yapımını tamamladığımız taziye ve kültür evimizi de bir iki hafta içerisinde halkımızın hizmetine açacağız' dedi.

Muhtar Yolcu'dan Başkan Tutdere'ye teşekkür

Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Yolcu da açılışta yaptığı konuşmada, Ahmet Kaya Parkı'nın mahalle için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Parkın hem sosyal yaşam hem de kültürel hafıza açısından anlam taşıdığını belirten Yolcu, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

'Ahmet Kaya'nın değerlerini, kültürünü ve sanatını yaşatmak bizim için büyük bir onurdur. Bu onuru bize yaşatan kıymetli Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum. Bahçecik Mahallemiz, sosyal ve ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan mahallelerimizden biridir. Böyle güzel hizmetlerle, parklarla ve yeşil alanlarla mahallemize nefes aldıran, mahallemize değer katan Başkanımıza teşekkür ediyorum.'

Çocuklar oyun alanlarında eğlendi

Konuşmaların ardından Ahmet Kaya Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Tutdere ve beraberindeki davetliler park alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış programına katılan çocuklar ise kendileri için hazırlanan oyun alanlarında vakit geçirerek parkın ilk kullanıcıları oldu.

Kaynak : PERRE