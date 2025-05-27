Prof. Dr. Mehmet Keleş’ten Davet: “Bu Gurura Ortak Olun”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş imzasıyla paylaşılan davetiyede, mezuniyet törenine gösterilecek ilginin, genç mezunlar için büyük bir motivasyon olacağı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz tarafından 28 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenine katılımınızdan memnuniyet duyarız.”

Bilimle Yüksel, Geleceğe Yön Ver

Törenin görsel temasında “Bilimle Yüksel – Geleceğe Yön Ver” sloganı dikkat çekerken, mezuniyet kepi ve diplomayla simgelenen bu önemli gün, öğrenciler, aileler ve akademisyenler için anlamlı bir veda ve yeni bir başlangıç olacak.

Tören Programı:

Kaynak : PHA