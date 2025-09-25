Şeriban ÖZÇAKMAK – Kültür, Sanat ve Gelişim Topluluğu’nun desteklediği programda; acil durum ve afet yönetimi, yangın, ilk yardım, çadır kurma, enkazda arama-kurtarma, ipler ve halat düğümleri, alet kullanımı ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gibi birçok başlıkta teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Eğitimler, “Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi Sınavı” ile tamamlandı. Sınavı başarıyla geçen öğrenciler, AFAD gönüllüsü olarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra, Adıyaman Üniversitesi bünyesinde “Öğrenci Afet Ekibi” oluşturuldu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet, afetlere hazırlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmenin önemini vurgulayarak, “Projeye katkı sağlayan eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim. Afetlere hazırlıklı ve dirençli bir toplumun inşasında gençlerimizin duyarlılığı bizleri gururlandırıyor” dedi.

Kaynak : PHA