Olay, Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinin hemen yanındaki yol üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, araç aniden alev aldı ve sürücü can havliyle kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın, araçta ciddi hasara yol açtı ve çevrede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Yangını Söndürdü

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının daha fazla büyümesini önledi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek için araç üzerinde detaylı bir inceleme yapacaklarını belirtti. Yangına ilişkin soruşturma devam ederken, olayın kesin nedeni araştırılıyor.

Araç yangını, üniversite yerleşkesi çevresinde bulunan vatandaşlarda kısa süreli bir panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak : PHA