Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir binanın binci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın mahsur kalan 2 çocuk, kendilerini 3 kattaki balkon ancak atabildi.
Bölgeye toplanan çok sayıda vatandaş, battaniye açarak çocukların atlamasını sağladı.
Çocukların 3. kattan atlayışları sırasında yürekler ağza geldi neyseki çocuklar sağ salim battaniyeye düşerek kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana geldi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss