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İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.

Bölgeye toplanan çok sayıda vatandaş, battaniye açarak çocukların atlamasını sağladı.

Kısa sürede büyüyen yangın mahsur kalan 2 çocuk, kendilerini 3 kattaki balkon ancak atabildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir binanın binci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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