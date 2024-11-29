“Ticari Hayat Normale Dönmedi”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, STK’lar adına yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde ticari hayatın hâlâ normale dönmediğini belirterek mücbir sebep uygulamasının devam etmesi gerektiğini vurguladı. Torunoğlu, “Depremden etkilenen işletmelerin SGK, BAĞ-KUR prim ödemeleri ve vergi borçlarının ertelenmesi yarın sona eriyor. Ancak hâlâ ödeme güçlüğü çekiyoruz. Bu uygulamanın, iş yerleri teslim edilene kadar ve ticari hayat normale dönene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz” dedi.

Torunoğlu, süre uzatılmadığı takdirde 1999 Marmara Depremi sonrasında olduğu gibi borçların bir defaya mahsus terkin edilmesi çağrısında bulundu.

"Depremin Ardından 22 Ay Geçti"

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 22 ay geçtiğini hatırlatan Torunoğlu, Adıyaman’daki ticari ve ekonomik durumu şu sözlerle özetledi:

“8.387 vatandaşımızı kaybettik, on binlercesi yaralandı. Ancak şehirde ticari hayat normale dönemedi.”

“İnşaat sektörü dışındaki birçok sektör eski işleyişine kavuşamadı; pek çok esnaf iş yerini bile açamadı.”

“Depremde hasar almayan ancak rezerv alanlarda kalan işletmeler de yerlerinden edildi.”

“Organize sanayi bölgelerinde üretim kapasitesi ve istihdam oranı, deprem öncesine göre yarı yarıya düştü.”

“Borçların Tahsili Yeni Bir Yıkım Olur”

Torunoğlu, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin deprem nedeniyle ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Depremden etkilenen 4 şehir ve 2 ilçenin toplam borcu, devletimizin alacak bütçesine oranla yalnızca %1.7. Tahsil edilebilmesi düşük bu borçların devam ettirilmesi, işletmeler için yeni bir yıkım anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman Turizmine Dönüş Sağlanmalı”

Torunoğlu, Adıyaman’ın ekonomik kalkınması için şu önerilerde bulundu:

Mücbir sebep süresinin uzatılması veya borçların silinmesi.

Faizsiz ve uzun vadeli kredi paketlerinin sağlanması.

Deprem bölgesinin süper teşvik kapsamına alınması.

Nemrut Dağı turizmi için 2025 yılının Nemrut Yılı ilan edilmesi.

Koçali, Çetintepe ve Gömükhan barajlarının tamamlanarak verimli tarım alanlarının sulamaya açılması.

"Cumhurbaşkanı’ndan Müjde Bekleniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Kahramanmaraş’a gerçekleştireceği ziyarette bu taleplere ilişkin bir müjde beklediklerini ifade eden Torunoğlu, Adıyamanlıların devlete bağlı ve borçlarına sadık olduğunun altını çizdi.

Torunoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Adıyaman’ın sanayicisi, esnafı ve tüccarı olarak tek amacımız kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve ülkesine değer katan bir şehir olmaktır. Tüm STK temsilcilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmayı ümit ediyoruz.”

Kaynak : PHA