Deprem Sonrası Şoför Esnafının Sorunları Konuşuldu

Can Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına; Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, çok sayıda servis esnafı, şoförler ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.

İftar buluşmasında Ramazan ayının manevi atmosferinin yanı sıra, deprem sonrası şoför esnafının yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Esnafın yaşadığı ekonomik zorluklar, trafik düzenlemeleri ve ulaşım hizmetlerinde karşılaşılan sıkıntılar üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

Dayanışma ve Birlik Mesajları Verildi

Programda konuşan Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turabi Bayır, iftar buluşmalarının önemine değinerek Ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. Deprem sonrası yaşanan sıkıntıların aşılması için esnafın yanında olduklarını belirten Bayır, bu tür etkinliklerin dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ise, şoför esnafının sorunlarını yerinde dinlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tür buluşmaların esnafın moralini yükselttiğini ve dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi.

Kaynak : PHA