İlk Kaza: Hüseyinli Köyü Yakınlarında Meydana Geldi

İlk kaza, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AEU 591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Cahit Emre olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ahmet Ömeroğlu ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Cahit Emre’nin cenazesi, Sincik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İkinci Kaza: Arıkonak Köyü Yakınlarında Meydana Geldi

Diğer kaza ise Sincik ilçesi Arıkonak köyü yakınlarında yaşandı. Ahmet Yaman idaresindeki 44 FV 693 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kamyonette bulunan sürücünün eşi Nazife Yaman, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Yaman, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PHA