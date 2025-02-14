“Adıyaman’ın Geleceği İçin Uyuşturucu ile Mücadele Kaçınılmaz”

Ziyaret sırasında konuşan Adıyaman Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman’ın deprem sonrası yeniden inşa sürecinde olduğunu ve kentin altyapı çalışmalarının bir noktada tamamlanacağını, ancak gençliği sağlıklı bir geleceğe taşımak için çok daha uzun soluklu bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kıymaz, uyuşturucu bağımlılığı ve kötü alışkanlıkların yayılmasının gençlerin geleceğini tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Binalar, yollar, altyapılar birkaç yılda tamamlanabilir. Ancak bir nesli sağlıklı bir geleceğe hazırlamak, uzun vadeli, titiz ve sürdürülebilir bir çalışmayı gerektirir. Bu yüzden gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için hazırladığımız raporu Valimize sunduk.”

Adıyaman Platformu’nun, şehrin sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm üretilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Kıymaz, “Bu rapor, hem unutulan ya da göz ardı edilen konuları gündeme getirmek hem de yetkililere yapıcı çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlandı” dedi.

Platform adına raporun hazırlanmasına katkı sunan Mehmet Ali Alkuş, Suat Tekin ve Ahmet Saygı da gençlerin uyuşturucudan korunması için ailelerin bilinçlendirilmesi, eğitim sisteminin desteklenmesi ve sosyal faaliyet alanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Vali Varol: “El Ele Vererek Sorunları Çözüyoruz”

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelede Adıyaman Platformu’nun duyarlılığını takdir ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Kentimizin farklı kesimlerinden gelen aydınların bir araya gelerek toplumsal meseleleri takip etmeleri memnuniyet verici. Platformun bu çalışması, gençlerimizin geleceğini koruma adına büyük bir adımdır. Raporun detaylarını inceledikten sonra, ilgili kurumlarla paylaşarak çözüm yollarını birlikte geliştireceğiz.”

Vali Varol, halkın sorunlarını doğrudan dinlemek için her Salı Valilik’te “Halk Günü” düzenlediğini belirterek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birebir dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Raporda Yer Alan Öneriler

Adıyaman Platformu tarafından hazırlanan raporda, gençlerin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için şu önlemler önerildi:

Aile Yapısının Güçlendirilmesi:

Aile içi iletişimi güçlendirmek için eğitim programları düzenlenmeli.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde liselerde ve yaygın eğitim kurumlarında düzenli aile eğitimleri verilmeli.

Kurumsal İşbirliğinin Güçlendirilmesi:

Kamu kurumları, STK’lar, yerel yönetimler ve medya iş birliği yaparak toplumsal farkındalık kampanyaları düzenlemeli.

Üniversitelerde Farkındalık Çalışmaları:

Üniversiteler, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede akademik çalışmalar yürütmeli ve kamuoyunu bilinçlendirmeli.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Artırılmalı:

Gençlerin boş zamanlarını faydalı aktivitelerle değerlendirmesi için gençlik merkezleri, spor tesisleri ve sanat atölyeleri artırılmalı.

Okul Güvenliği ve Denetimler:

Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılmalı ve denetimler sıklaştırılmalı.

Psikolojik Destek Hizmetleri Güçlendirilmeli:

Kamu kurumlarındaki psikolojik danışmanlık birimleri daha etkin hale getirilmeli.

Sosyal Medya Üzerinden Bilinçlendirme:

Gençlerin aktif olarak kullandığı sosyal medya platformlarında uyuşturucunun zararlarına karşı farkındalık oluşturulmalı.

Dini Kurumların Katkısı:

Cami ve dini kurumlar aracılığıyla vaaz, hutbe ve sohbetlerle uyuşturucu konusunda toplum bilinçlendirilmeli.

Yaptırımlar ve Denetimler Artırılmalı:

Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla yasal düzenlemeler sıkılaştırılmalı ve denetimler artırılmalı.

Platformun Şubat Gündemi: Spor ve Altyapı Yatırımları

Platformun Şubat ayı gündemi içinde, gençlerin sporla buluşturulması adına her mahallede spor tesisleri yapılması gerektiği belirtildi. Yıkılması planlanan Adıyaman Stadyumu’nun yerine çevresiyle birlikte 20 bin kişilik bir olimpik stat inşa edilmesi önerildi.

Adıyaman Platformu’nun hazırladığı rapor, gençlerin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korunması için uzun vadeli stratejiler geliştirilmesini amaçlıyor. Platform yetkilileri, her ay düzenli olarak bu tür raporlar hazırlayıp kamuoyuna sunacaklarını ve yetkililere ileteceklerini belirtti.

Katılımcılar ve Teşekkür

Ziyarete, Adıyaman Platformu sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, Suat Tekin, Mehmet Ali Alkuş, Hakan Karaaslan, Murat Çeliker, Selahattin Alptekin ve Müslüm Aslanoğlu katıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, platform üyelerine teşekkür ederek, kent için alınacak önlemler konusunda iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA