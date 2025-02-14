“Siyonist İşgal Planlarına Karşı Uyanık Olacağız”

İsmail Demir, açıklamasına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileterek başladı ve Gazze’de yaşanan gelişmelere değindi. Demir, İsrail ve ABD’nin Filistin topraklarını gasp etmek için yeni bir planı devreye soktuğunu belirterek şunları söyledi:

"7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşananlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. İsrail’in eli kanlı ortağı ABD, şimdi de emlak vurgununa hazırlanıyor. Filistinlileri zorla topraklarından sürüp, vatan hırsızlığına nam salmış Siyonist işgalcileri yerleştirmek istiyorlar. Buna göz yummayacağız, seyirci kalmayacağız. Her geçen gün Türkiye sınırına doğru ilerleyen bu sinsi planlara karşı halkımızı uyandıracağız.”

“Cumhurbaşkanı Trump’ın Adını Anamıyor, Biz Söylüyoruz!”

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeterince sert açıklamalar yapmadığını belirterek, Trump’a doğrudan hitap etti:

"Mademki Sayın Cumhurbaşkanı Trump’ın adını anmaya cesaret edemiyor, biz söyleyelim: Eli kanlı katilsin Trump! Siyonist rejimin kölesisin Trump! Gazze’yi sana yedirmeyeceğiz Trump! Netanyahu ile birlikte onursuz bir katil olarak yargılanacaksınız. Kazanan Filistin olacak, kazanan Gazze Direnişi olacak! Kudüs, bağımsız Filistin’in başkenti olacak!"

"İktidar Harekete Geçmelidir!"

Yeniden Refah Partisi olarak Genel Başkan Fatih Erbakan’ın çağrısını yineleyen Demir, Türkiye’nin ABD ve İsrail’e yönelik yaptırım kararları alması gerektiğini ifade etti. İktidara şu çağrılarda bulundu:

Türkiye’deki tüm Amerikan üslerini ve radarları kapatın.

İsrail ile petrol ve diğer ticari ilişkileri kesin.

İsrail ile diplomatik ilişkileri sıfırlayın.

D-8 başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin İsrail’e yaptırım uygulaması için diplomatik girişimlerde bulunun.

Siyonist İsrail ve destekçilerine dünyayı dar edin.

“Cesur Olun! En Radikal Tedbirleri Alın!”

Demir, hükümetin korkmadan bu adımları atması gerektiğini belirterek, halka da çağrıda bulundu:

"Eyyy bizi yönetenler… Türkiye’nin iktidar sahipleri… Bugün 81 ilimizden, Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak 635 bin üyemizle birlikte size sesleniyoruz: Korkmayın! En radikal tedbirleri alın. Para vermezler diye endişeye kapılmayın! Siz, atılması gereken tüm adımları atın, biz de millet olarak sizin arkanızda duralım. Siz dilinizin ucuyla değil, bütün kalbinizle Gazze’ye sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım!"

“Ya Yaparsınız, Ya da Çekilirsiniz!”

Açıklamasında hükümete sert eleştiriler yönelten Demir, "Tarihin bu kritik döneminde hükümet ya gereken adımları atacaktır ya da istifa etmelidir" dedi:

"Ya yapılması gerekeni yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz. Başka yolu yok! Siz gideceksiniz, biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz yapacağız! Siyonist tehditlere aldırmadan, hain planlarını cehennemin dibine yollayacağız!"

“Berat Kandilimiz Mübarek Olsun”

Konuşmasını Berat Kandili mesajıyla tamamlayan Demir, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak : PHA