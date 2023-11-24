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Ev kadınları ve genç kızlar ile delikanlıların gönüllülük esası ile hazırladıkları yemekler, tatlılar, gözleme ve ekmek arası köfte ile çay bulunan kermese ilahi sanatçısı Muhammed Bıçak da eserleriyle destek veriyor. Adıyaman Merkez'de yer alan Demokrasi Parkı arka bölümünde kurulan çadırda yemekler ve tatlılar sunulurken, açık alanda da köfte, gözleme ve çay yapılıyor. Cuma namazından sonra yoğunlaşması beklenen kermes için yoğun bir çalışma yürütülürken, gönüllüler; Adıyamanlıları öğle yemeği için kermese beklediklerini ifade ettiler.

Kaynak : PHA