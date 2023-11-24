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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde açıklamalar yaptı.

Milletvekili Resul Kurt, "Deprem için 1 trilyon lira kaynak ayrılmaktadır. Bu bağlamda, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi için 100,5 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlar için 120 milyar lira, aile destek programı için 32 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 16 milyar lira, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 12,5 milyar lira, elektrik tüketim desteği kapsamında 8,6 milyar lira; engelli eğitim, taşıma giderleri için 6,4 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında da yaklaşık 1,5 milyar liralık bir kaynak ayrılmaktadır.

Bu kapsamda, ödeme gücü olmayan, geliri asgari ücretin üçte 1'inin altında olan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla da özellikle 100,5 milyar lira ayrılmış olması büyük bir önem taşımaktadır.

2002 yılında 4 olan sosyal yardım program sayısı bugün 50'nin üzerine çıkarılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002-2023 Ekim dönemine kadar yapılan sosyal yardım miktarı toplam 814 milyar liraya ulaşmaktadır. Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak hem gayrisafi yurt içi hasılaya oranı hem de sosyal yardımların merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yaklaşık 4 katına yükselmiştir. " dedi.

Kaynak : PHA