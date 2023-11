Tahmini Okuma Süresi: dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yayınlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan "Bizler ilk emri 'oku' olan bir inanışın nesilleriyiz. Geleceğe dair umutlarımız olan çocuklarımızı yeşerten tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.

Milletvekili Şan açıklamasının devamında, "Hepimizin canı olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz en kutsal mesleklerden birini sonsuz bir vicdani ve insani bağ ile yaptıklarından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.

Ülkemizin fedakâr öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakârca çalışmakta, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadırlar. Ülkemizin her yönden gelişmesine vesile olan kıymetli öğretmenlerimiz, özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan, bu değerleri geleceğe taşıyanlardır. Öğretmenler, eğitim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Sizin omuzlarınız, bir ülkenin geleceğini taşıyor. Hayat serüvenlerinde henüz tomurcuk hâlindeki çocuklarımızı gür ormanlar olmak üzere yetiştiriyorsunuz.

İnsan yetiştirmek aynı zamanda bir medeniyet inşa etmektir. Öğretmenlerimizi, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı bu anlamda yetiştiren mimarlar olarak görüyor ve her zaman artan bir gayretle bu yolda ilerlemelerini bekliyorum.

Bu duygularla;

Öncelikle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna şehadete eren kahraman meslektaşlarıma, bugüne kadar bu hizmeti başarıyla yürütmüş, sayısız insan yetiştirmiş ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize ve 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, öğretmenlerimize yaşamları boyunca sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.’’dedi.



Kaynak : PHA