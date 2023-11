Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Bu Kadar İstismarın, Şiddetin, Kadın Cinayetlerinin İşlendiği Bir Yerde 350 Kişilik Avukat Grubuyla Sizin Hak Aramayı Sonuna Kadar Götürmeniz İmkânsız”

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahaman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde konuştu. Milletvekili Tutdere, ülkemizin taraf olduğu sözleşmeleri hatırlatarak uygulamadaki aksaklıklara dikkat çekti.

Tutdere, “Özellikle ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa'mız ve Çocuk Koruma Kanunu Bakanlığımıza ve devletimize aileyi ve çocukları koruma konusunda birtakım sorumluluklar yüklüyor. Türkiye'deki fotoğrafa baktığımızda aslında başta Bakanlığınız olmak üzere bu konuda devletin yetersiz kaldığı kadına yönelik, çocuklara yönelik şiddetin, istismarın bir türlü önlenemediğini üzülerek görmekteyiz. Bu konuda gerçekten ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle sabahki sunumunuzda, bir avukat olarak dikkatimi çekti, 19'uncu sayfada 81 ilde 350 avukatla kadın, çocuk ve her türlü dosyaları takip ettiğinizi söylediniz. Gerçekten bu kadar yoğun istismarın, şiddetin, kadın cinayetlerinin işlendiği bir yerde 350 kişilik avukat grubuyla sizin bu hak aramayı sonuna kadar götürmeniz imkânsız gibi görünüyor. Bir kere bu bütçeden avukat kadronuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü dosyalar uzun sürüyor ve çoğu zaman uygulamada Bakanlığınız gelip bir müdahale dilekçesi veriyor, ondan sonra da dosyayı takip etmiyor ve bu nedenle de çok sayıda hak ihlali yaşanıyor, Bakanlığınızın haberi olmuyor. Benim size önerim, Bakanlık bünyesinde çalışacak avukat sayısını arttırırsanız aileyi ve çocukların korunması konusunda daha etkin bir mücadele vermiş olursunuz” dedi.

“Deprem İllerinde Psiko-Sosyal Destek Personeli Sayısı Artırılmalı”

Deprem ili milletvekili olduğunu vurgulayarak bölgedeki sorunlara dikkat çeken Tutdere, “Deprem illerinde özellikle insanların yaşamış olduğu travma nedeniyle öfke kontrolü konusunda, stres bozuklukları başta olmak üzere birtakım rahatsızlıklar yaşanıyor. Bu da aile içi şiddeti, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddeti körüklüyor. Bu durumda Bakanlığınızın deprem illerinde özellikle psikososyal destek anlamında personel sayısını artırması gerekiyor. Şu anda personelleriniz var, gerçekten iyi çalışan arkadaşlar da var, onlara ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ama bir gerçeklik personel eksikliği var, siz bunu ek ders karşılığındaki personellerle gidermeye çalışıyorsunuz veya diğer illerden bu bölgelere takviye personel getiriyorsunuz, bu da etkin bir desteği sağlama konusunda yetersiz kalıyor. Bu nedenle deprem illerine psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci konusunda bu branşlarda atama yapmanız gerekiyor, eğer bu bölgelerde etkin bir mücadele vermek istiyorsanız bu eksikleri gidermeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Deprem Bölgesinde Çalışan Personelin Ücretleri İyileştirilmeli”

Bakanlığın deprem illerinde çalışan personellerinin zor şartlar altında görev yaptığını ve ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Tutdere, “Deprem illerindeki personelleriniz şu anda zor şartlarda görev yapıyor. Gerçekten hakkını teslim etmek lazım, deprem sırasında ve sonrasında çok denk geldim ben sahada. Bu personellerin maaşları gerçekten diğer bölgelerde çalışanlarla aynı, dolayısıyla deprem illerinde sizin Bakanlığınızın bünyesindeki çalışacak insanları biraz daha cezbedecek ve insanları oraya yönlendirecek birtakım tedbirler alınması, ücretlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. O bölgede çalışan sizin Bakanlık personelinin mesela maaşlarından vergi alınmayabilir, bu belli bir süre buradaki çalışan sizin Bakanlık personellerinizin daha iyi şartlarda çalışmasının yolunu açabilir. Daha önce AFAD tarafından 900 lira verilecekti ama verilmedi Ayrıca bakanlık çalışanlarıyla ilgili bize ulaşan başka sorunlar da var. Bakanlığınız bünyesinde öğretmenler var, sosyal çalışmacılar var ve benzeri kadrolarda çalışanlar var. Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlik ve uzman öğretmenlik, başöğretmenlik müessesesi getirdi, bu durumda başöğretmenler, uzman öğretmenler aynı işi yapan sizin diğer personellerinizden daha fazla maaş almaya başladılar, dolayısıyla bu da çalışma barışını bozan bir ücret adaletsizliğini ortaya çıkardı. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor” dedi.

“Yardıma Muhtaç Çocuklar İçin Verilen Destekler Enflasyon Karşısında Pul Oldu”

Deprem illerinde çok sayıda yardıma muhtaç çocuk olduğunu söyleyen Tutdere, “Benim ilimde yaklaşık 750-800 tane yardıma muhtaç çocuk var. Koruyucu aile desteği artık enflasyon karşısında pul olmuş durumda, bunu da artırırsanız belki çocukları korumak daha kolay olacaktır. Bunun dışında Sayın Bakan, seçim bölgemle Adıyaman'la ilgili birkaç talepte de bulunacağım. Adıyaman'da Şiddet Önleme İzleme Merkezi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi depremde yıkıldı, siz buranın bir an evvel yapılması konusunda çalışma başlatırsanız çok iyi olur. Kadın Sığınma Evi orta hasarlı, şu anda Rehabilitasyon merkezinde hizmet veriyorlar, bu da çok doğru değil. Bir an evvel bu eksikliğin de giderilmesi gerekiyor. Bir de Adıyaman'da ve diğer deprem illerinde yine şöyle bir şey var: Çoğu yaşlı insan evlatlarını, yakınlarını kaybetti, onlara bakacak kimse kalmadı, bu bölgelerde yaşlı bakım merkezlerinin yapılması aciliyet arz ediyor. Çünkü bu durumda -gerçekten biz çevremizden de görüyoruz- hiç kimsesi kalmayan insanların devletin şefkatine ihtiyaçları var, bu konuda da çalışma yaparsanız çok memnun olurum” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa’da kaçak bir kursta hayatını kaybeden 14 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ı hatırlatan Tutdere, konuyu İnsan Hakları Komisyonu olarak takip ettiklerini bu konuyla ilgili Bakanlığın takibinin devam edip etmediğini ve dosyayla ilgili sürecin ne şekilde olduğunu Bakan Göktaş’a sordu.

Tutdere ayrıca Bakan Göktaş’a “On İkinci Kalkınma Planı'nda sosyal yardım sisteminin değiştirileceği söyleniyor, bu konuda bir çalışmanız var mı? Aile sigortasını hayata geçirecek misiniz? Adıyaman'a uzman psikolog ataması yapacak mısınız? Adıyaman'a yaşlı bakım merkezi için bu bütçeden ödenek ayıracak mısınız? Adıyaman'da temelini attığınız çocuk evleri sitesini ne zaman tamamlayacaksınız?”

