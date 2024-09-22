Pazar günü ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği parkta, yürüme ve oyun alanları motosikletliler tarafından adeta işgal edildi. Parkta hızla yapılan motosiklet yarışları ve drift gösterileri, çocukların güvenliğini tehdit ederken, aileler büyük endişe yaşıyor.

"Çocuklar Tehlikede, Aileler Tepkili"

Mimar Sinan Parkı’nın, çocukların güvenle koşup oynayabileceği bir alan olması gerekirken, motosiklet yarışları yüzünden tehlike saçan bir alana dönüşmesi vatandaşları isyan ettirdi. Aileler, çocuklarının parkta özgürce oynaması gereken bir yerde, motosiklet gürültüsü ve tehlikesi altında kaldığını belirterek, duruma tepki gösterdi. "Burada çocuklarımız oynayamaz hale geldi, her an bir kaza olabilir" diyen aileler, yetkililere çağrıda bulundu.

"Daha Önce de Aynı Sorun Yaşandı"

Bu olay, parkta ilk kez yaşanmıyor. Vatandaşlar, Mimar Sinan Parkı’nın daha önce de motosikletli grupların drift alanı haline geldiğini ve tehlikeli yarışların yapıldığını belirtti. Ancak bu duruma yönelik yeterli denetimin olmaması, parkta bu tür olayların tekrarlanmasına sebep oluyor.

"Emniyet'e Denetim Çağrısı"

Parkta yaşanan bu tehlikeli durum, güvenlik sorunlarını gündeme getirdi. Vatandaşlar, emniyet güçlerinin daha sık ve etkili denetimler yaparak parkı bu tehlikeli gruplardan arındırmasını istiyor. "Park, ailelerin ve çocukların güvenli alanı olmalı, motosiklet pistine çevrilmemeli" diyen vatandaşlar, yetkililerin acilen önlem almasını talep ediyor.

Mimar Sinan Parkı'nda ailelerin huzur içinde vakit geçirebilmesi için bir an önce gereken adımların atılması bekleniyor.

Kaynak : PHA