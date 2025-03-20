“Hiçbir Kişi, Makam veya Siyasi Kimlik Hukukun Üstünde Değildir”

Doç. Dr. Resul Kurt, Türkiye’de herkesin hukuka eşit mesafede olduğunu ve adaletin bağımsız bir şekilde işlemesi gerektiğini vurguladı. Kurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir kişi, makam veya siyasi kimlik hukukun üstünde değildir ve suç işleme özgürlüğü olamaz. Yargının bağımsız işleyişine müdahale edilmeye çalışılması asla kabul edilemez.”

Son dönemde ana muhalefet partisi yöneticileri ve bazı siyasilerin hukuki süreçleri itibarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Kurt, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız ithamlarla yargıya baskı kurulmak isteniyor. Ancak adalet, siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar değerlidir ve herkes için gereklidir.”

“Algı Operasyonları ve Manipülatif Söylemler Kabul Edilemez”

Muhalefetin hukuki süreci beklemek yerine algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalıştığını savunan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür manipülatif söylemler hem demokrasimize hem de toplumsal huzura zarar vermektedir. Hukukun üstünlüğüne inanan herkes, yargının bağımsızlığına güvenmeli ve sürecin sağlıklı işlemesini desteklemelidir.”

“Şiddet Eylemleri ve Provokasyonlar Hukuka Aykırıdır”

Resul Kurt, bazı kesimlerin halkı sokağa çağırarak kamu düzenini bozmayı amaçladıklarını ve bu girişimlerin toplumsal barışa zarar verdiğini belirtti. Kurt, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Şiddet eylemlerini teşvik eden bu tür provokasyonlar ne demokratik bir hak arayışı ne de meşru bir mücadeledir. Bu tür girişimler, hukuken suçtur ve toplumsal barışa zarar vermekten başka bir amaca hizmet etmez.”

“Adaletin Bağımsız İşleyişine Sahip Çıkacağız”

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Resul Kurt, adaletin işleyişine olan inancını dile getirerek şunları söyledi:

“Bizler adaletin bağımsız işleyişine sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğünü savunmaya ve provokasyonlara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz. Bu ülke hepimizin, birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğimize sahip çıkacağız.”

Kaynak : PHA