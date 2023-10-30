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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Adıyaman Millet Bahçesi’nde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, millet bahçesinde sürdürdükleri ağaçlandırma çalışmaları kapsamında farklı türlerdeki ağaçları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarından sonra önümüzdeki yıl Millet Bahçesi’nin daha yeşil haliyle Adıyamanlıları ağırlamaya hazır olacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, “Açılışı kısa süre önce yapılan ve vatandaşların güzel vakit geçirebileceği, çocukların oynayabileceği ve sosyal donatıların bulunduğu bir mekan haline gelen 505 bin metrekarelik bir alana sahip olan Millet Bahçemizin eksiklerini tamamlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandıktan sonra burası şehrimize çok yakışacak” diye konuştu.



Kaynak : PHA