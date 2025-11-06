Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fiziki ve teknik takip sonucunda, E.U. liderliğindeki örgütün piyasaya silah temin ettiği, satışını yaptığı ve aracılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 27 adres, 3 iş yeri ve 20 araçta arama gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 434 fişek, 48 av kartuşu, 7 bıçak, 2 torna makinesi, 1 kılıç ve 633 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 34 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PERRE