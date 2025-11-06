Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazını reddeden istinaf mahkemesinin kararıyla Gürsel Tekin'in kayyum görevi devam ederken, Tekin ve geçici kurul üyeleri partinin banka hesaplarını kontrol etmek üzere bankaya başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, 5 aylık geriye dönük ekstrelerin teslim edilmesi ve hesaplar üzerinden işlem yapma talepleri yer aldı. Tekin ayrıca, mevcut hesap yetkililerinin yetkilerinin kaldırılmasını da talep etti.

'Tüm Girişimlerimize Rağmen Teslim Edilmedi'

Konuya ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin, 'Çağrı Heyeti olarak iki ay önce tarafımıza teslim edilmesi gereken belgeler, demirbaşlar ve hesap bilgileri, tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen hâlâ teslim edilmemiştir.' dedi.

Tekin, sürecin uzamaması ve partinin kurumsal zarar görmemesi adına birçok kez iletişim ve uzlaşma yollarını denediklerini belirterek şunları ifade etti:

'Sonuç alamadığımız için hukuken zorunlu adımı atarak bankalara ve ilgili kurumlara resmî bilgi talebinde bulunduk. Bu süreç tamamen yasal çerçevede ve şeffaf biçimde yürütülmektedir. Ancak bazı medya organlarının, bu durumu çarpıtarak 'algı operasyonuna' dönüştürme çabaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim tek amacımız; partimizin mal varlığını, belgelerini ve kayıtlarını korumak, hukuka uygun şekilde teslim almak ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlamaktır.' diye konuştu.

Kongre İptaliyle Başlayan Süreç

CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresinin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı. Ardından Özgür Çelik hem olağanüstü hem de olağan kongrede il başkanı seçilmiş ve mazbatasını almıştı. Ancak istinaf mahkemesi, Tekin'in kayyum görevinin devam etmesine karar vererek süreci yeniden gündeme taşıdı.

