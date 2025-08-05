Kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden köylülerin haber vermesi üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler, su tankerleri ve traktörlerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına havadan destek vermek üzere Diyarbakır'dan kalkan yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopter, bölgede faaliyet gösteren Eti Bakır işletmesine ait göletten defalarca su alarak yangın bölgesine boşalttı. Helikopterin müdahalesi, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

Yangın, yer ekiplerinin karadan ve helikopterin havadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da titizlikle sürdürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, zarar gören alanın tespiti için inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ilgili kurumlarca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA