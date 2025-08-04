Eş Zamanlı Operasyonlar 39 İlde Gerçekleştirildi

Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, 7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde düzenlenen iki dalga operasyonda organize suç örgütlerinin kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağladığı, sahte belgelerle e-imza ürettikleri ve bu e-imzaları kullanarak sahte işlemler gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.



1. Dalga: Elektronik İmza Üzerinden Kamusal Sisteme Sızma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki ofisleri üzerinden, sahte T.C. kimlik kartı ve ehliyetlerle elektronik imza üretildiğini tespit etti. Bu e-imzalar aracılığıyla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı işlemler yapıldığı belirlendi.



7 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda 126 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17’si tutuklandı.



2. Dalga: Sahteciliğe Devam Eden Yeni Ağa Darbe

23 Mayıs’ta gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda ise; sahte belge üretimi, kamu sistemlerine müdahale, verileri yok etme, değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 61 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 20’si tutuklandı. Ayrıca daha önce aranan 10 şüpheli de operasyon kapsamında yakalanarak adalete teslim edildi.



Deliller: Sahte Belgelerle Geniş Ağ Kurulmuş

Operasyonlar sonucu elde edilen verilerde;



57 adet sahte diploma



108 adet sahte sürücü belgesi



4 adet sahte lise mezuniyeti belgesi ele geçirildi.



Yerlikaya: “Suçluların Peşindeyiz, Geri Adım Yok”

Bakan Yerlikaya açıklamasında, sahtecilikle kamu güvenliğini tehdit eden yapılara karşı sıfır tolerans politikası yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”

Kaynak : PHA