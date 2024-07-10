Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat 14.00’de yapılacak olan seçimler için bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Temel açıklamasında:

"Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan bir sivil yapıdır.

Bu kapsamda çalışmalar yapan Adıyaman Kent Konseyi yerel seçimlere bağlı olarak her beş yılda bir yeniden yapılanmakta ve genel kurul yoluyla kuruluşunu tamamlamaktadır.

Adıyaman Kent Konseyi 5. Dönem çalışmaları ile ilgili olarak mevzuat doğrultusunda 29 Haziran 2024 tarihinde ilana gidilerek yapılan genel kurul çağrısında süreç başlatılmıştır. İlanda belirtildiği gibi 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat 14.00’de Adıyaman İYC toplantı salonunda genel kurulu gerçekleştirecektir.

Kent Konseyi yönetmeliğinde, 8. Maddede belirtilen üyelerin konseyimize yaptığı başvurulardan oluşan hazirun listesi ile yapılacak genel kurulumuzun, özellikle 6 Şubat depremlerinde aldığı büyük yaranın rehabilitesinde ve şehrin yeniden yapılanmasında gösterilecek çabada çok önemli bir paydaş olmaya hazır.

Adıyaman Kent Konseyi olarak demokratik, sivil, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla yürüdüğümüz bu yolda yeni dönemde de alanlarında uzman yürütme kurulumuzla yeniden göreve talibiz ve bu minvalde çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur." dedi.