Kesintiler bitmiyor, haber dahi verilmiyor

AFAD’a bağlı olarak işletilen konteyner kentte yaşayan depremzede yurttaşlar, sık sık yaşanan plansız ve habersiz su kesintilerine isyan etti. Suya erişimin zaman zaman tamamen kesildiğini, çoğu zaman ise saatler süren kesintiler yaşandığını belirten vatandaşlar, defalarca yetkililere başvurmalarına rağmen kalıcı bir çözüm sunulmadığını ifade etti.

Kapıyı çöp konteynerleriyle kapattılar

K-1 Konteyner Kent’in ana araç girişini çöp konteynerleriyle kapatan eylemciler, tepkilerini dile getirirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen konteyner kent sakinleri geri adım atmadı.

“Artık sabrımız kalmadı” diyen depremzedeler çözüm bekliyor

Yerleşkede yaşayan bir vatandaş, “Aylar oldu, hâlâ bu sorunu çözemeyen bir sistem var karşımızda. Çocuklar, yaşlılar, hasta insanlar susuzluk çekiyor. Ne zaman su kesilecek, ne zaman gelecek belli değil. Artık sabrımız kalmadı,” ifadelerini kullandı.

Protesto sırasında herhangi bir gözaltı ya da olay yaşanmadığı, polis ekiplerinin vatandaşlarla diyalog kurarak ortamı yatıştırmaya çalıştığı bildirildi. Haber yayına hazırlandığı sırada eylem henüz sona erdirilmemişti.

Kaynak : PHA