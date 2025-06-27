Av. Sami Işık’tan boşalan Genel Sekreterlik görevine atanan Göktaş, daha önce Batman Vali Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Şükrü Alperen Göktaş kimdir?

1988 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğan Şükrü Alperen Göktaş, ilk, orta ve lise eğitimini Kastamonu’da tamamladı. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

2013–2015 yılları arasında İl Planlama Uzman Yardımcısı, 2015–2018 yılları arasında ise İl Planlama Uzmanı olarak Kastamonu Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Bu dönemde aynı zamanda İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekilliği gibi çeşitli sorumluluklar da üstlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Göktaş, bu süreçte "2002–2015 Yılları Arasında Türkiye’de Gerçekleşen Genel Seçimlerdeki Seçmen Davranışları" başlıklı tez çalışmasını tamamladı.

2018 yılında Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Göktaş, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Uşak illerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2019–2020 yılları arasında İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı ve ardından "E-Demokrasi ve Uygulamaları" konulu kaymakam adaylığı tezini hazırladı.

12 Ağustos 2022 tarihli kararnameyle Enez Kaymakamlığı görevinden Batman Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne, ardından da Batman Vali Yardımcılığı’na atanan Göktaş, son kararnameyle Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Kaynak : PHA