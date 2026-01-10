Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman Basın Sitesi'nde faaliyet gösteren Perre Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak'ın gazeteciler için önemli bir gün olduğunu belirterek, meslektaşlarının yanında olmak istediklerini ifade etti. Akbilek, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bugün basın sitesini ziyaret ederek meslektaşlarımızın bu özel gününü kutlamak istedik. Aynı zamanda meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik' dedi.

Akbilek, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden basın emekçilerini mezarları başında ziyaret ederek andıklarını belirtti.

Depremin ardından Adıyaman'da görev yapmaya devam eden gazetecilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Akbilek, 'Çalışan gazeteci meslektaşlarımız, yaşadığımız büyük felakete rağmen memleketini terk etmedi. Şehrimizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını gündeme taşımak için Adıyaman'da kalmaya devam etti' şeklinde konuştu.

Gazetecilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çeken Akbilek, basın emekçilerinin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, 'Bugünlerde toparlanmaya başladık, Allah'a çok şükür. Ancak meslektaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar had safhada. Bu sorunların çözümü için dernek olarak ve basın camiası olarak hep birlikte hareket edeceğiz' dedi.

Akbilek, açıklamasının sonunda basın emekçilerinin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için mücadele edeceklerini vurgulayarak, basın camiasını daha güzel günlerde ve daha güzel 10 Ocak'larda buluşturma temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE