Etkinlikte, ödül alan hikâyeler sahiplerine takdim edilirken, öğretmenler ve öğrenciler de Adıyaman yöresine ait şiir ve türkülerle kültürel zenginlikleri sahneye taşıdı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Dil, bir milletin hafızasıdır”

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde dil eğitiminin ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dil, bir milletin hafızasıdır ve bizler, Türkçemizi en iyi şekilde öğretmek, geliştirmek ve yaşatmak için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, akademik başarının yanı sıra kültürel ve sanatsal gelişimi de destekleyen bütüncül bir anlayışı benimsemektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu program, öğrencilerimizin dil bilincini artırarak edebi yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanı sıra, Adıyaman’ın kültürel zenginliklerini şiir ve türkülerle yaşatmayı amaçlamaktadır.”

Hikâye Yarışması Ödülleri Takdim Edildi

Tören kapsamında, “Geçmişten Günümüze Adıyaman” temalı hikâye yazma yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Birincilik Ödülü:

O Diyardan Bana Kalan – Gölbaşı Fen Lisesi öğrencisi Gülizar Polat

Ben Bir Nar Ağacıyım – Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğretmeni Neşet Sandal

İkincilik Ödülü:

Eskimiş Adıyaman – Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Duygu Özer

Gün Işığı – İnönü İlkokulu öğretmeni Emine Yılmaz

Üçüncülük Ödülü:

Nemrut'un Kalbindeki Sır – Kahta GAP Anadolu Lisesi öğrencisi Elen Erol

Dönüş – Besni Şehit Eren Kupal MTAL öğretmeni Ayşegül Özer

Şiir ve Türkülerle Adıyaman’ın Kültürel Mirası Yaşatıldı

Ödül töreninin ardından, öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve türkülerle Adıyaman’ın kültürel mirası sahnede canlandırıldı. Program boyunca izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan performanslar büyük beğeni topladı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA