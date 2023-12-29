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2024 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası kapsamında Adıyaman’a; 15 Uzman Tabip, 16 Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, 8 Tabip, 5 Diş Tabibi, 1 Diyetisyen, 1 Fizyoterapist olmak üzere toplam 52 münhal kadro açıldı.

3 Ocak'ta Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başlayacak olan 52 münhal kadro için tercih başvuruları, 31 Ocak'ta yapılacak kura çekimi ile neticelenecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlimize gelecek personele şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA