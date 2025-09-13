Adıyaman Havalimanı’nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 36 bin 079 trafiği oldu. Ağustos ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 339 oldu.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 306 ton oldu.

8 aylık (Ocak-Ağustos dönemi) gerçekleşmeler ise şu şekilde:

8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 264 bin 759, uçak trafiği 2 bin 361, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 997 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak : PHA