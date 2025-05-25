Resmi verilere göre, Adıyaman Havalimanı’nda Nisan ayında toplam 33.859 yolcu seyahat etti. İç hat yolcu trafiği 33.676, dış hat yolcu trafiği ise 183 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 309, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 310 uçuşa ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise 273 ton olarak kaydedildi.

Ocak-Nisan Dönemi İstatistikleri

2025 yılının ilk dört ayında, Adıyaman Havalimanı’nda toplam 124.460 yolcu taşındı. Uçak trafiği iç ve dış hatlar toplamında 1.113, yük trafiği ise 874 ton olarak gerçekleşti.

Yetkililer, bölgesel hava trafiğinin istikrarlı bir şekilde arttığını ve havalimanının hizmet kapasitesini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak : PHA