Adıyaman Fen Lisesi ve Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programlarda öğrencilerle buluşan Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ahlaklı, adaletli ve bilimsel donanıma sahip gençliğin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, gençlerin Türkiye’nin kalkınmasındaki rolüne dikkat çeken Alkayış, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Maarif modeli, MEBİ platformu, Türkiye’nin savunma sanayiindeki stratejik atılımları ve MALL eğitim modeli gibi konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“Adalet ve ahlak olmadan bilimin bir yönü eksik olur”

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Alkayış, gençliğin ülkenin geleceğindeki önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bir toplumun geleceği, gençliğine verdiği değerle ölçülür. Bilimin ışığında ilerleyen ancak aynı zamanda adalet ve ahlak gibi iki temel değerden beslenen bir gençlik, Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü teminatıdır. Bugün burada, pırıl pırıl zihinlerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum."

Türkiye’nin savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektördeki gelişmelerinin temelinde nitelikli insan gücünün yer aldığını vurgulayan Alkayış, “SİHA’lardan yerli yazılıma, siber güvenlikten yapay zekâya kadar birçok alanda Türkiye, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu yürüyüşün en ön saflarında siz gençler olacaksınız. Ülkemizin geleceğini sizlerle birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Kaynak : PHA