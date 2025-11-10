Kaza, gece saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun yirminci kilometresinde meydana geldi. Halil Gültekin idaresindeki 52 FL 053 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yasin Şafak yönetimindeki 07 AJN 573 plakalı otomobille petrole girmek için manevra yaptığı sırada çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta büyük hasar meydana geldi. Kazada sürücüler Halil Gültekin ve Yasin Şafak ile araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni, Gölbaşı ve Adıyaman 400 Yataklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

