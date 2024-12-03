Adıyaman FK’nın Yönetimi ve Dönüşümü

2019-2020 sezonunda Adıyaman FK'nın (o dönemki adıyla Adıyaman 1954 Spor) başkanlık koltuğuna oturan Sait Aybak, kulübe yeni bir dönem başlatma hedefiyle geldi. Başkanlık koltuğunu Hüseyin Koç’tan devralan Aybak, ilk sezonunda iddialı bir kadro kurarak Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışına girdi. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle ligler durdurulunca, Adıyaman 1954 Spor 52 puanla ikinci sırada yer aldı ve TFF'nin kararıyla bir üst lige yükseldi.

Kulübün Yükselişi ve Düşüşü

Adıyaman FK, 2020-2021 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele etmeye başladı. İddialı transferlerle şampiyonluk parolasıyla yola çıkan kulüp, sezonun sonunda 2. Lig’e yükseldi. Bu süreçte takımın başkanı olan Sait Aybak, koltuğunu Cevher Dila Erdem’e bıraktı. Erdem, profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. Ancak Erdem ve futbol şube sorumlusu Abdulkadir Ayhan’ın istifaları sonrası kulüpte bir "yaprak dökümü" başladı.

2022-2023 sezonunda, 6 Şubat depremleri kulübü derinden etkiledi. Adıyaman FK, TFF’nin deprem bölgesindeki takımlara tanıdığı hakla ligden çekildi. 2023-2024 sezonunda ise yeniden liglere katıldı, ancak bu kez istikrarsız bir performans sergiledi. 14 farklı teknik direktör değişikliği ve saha başarısızlıklarıyla 3. Lig'e düştü.

Kritik Sezonlar

2019-2020: Sait Aybak'ın başkanlığa gelmesiyle yeni bir dönem başladı.

2020-2021: TFF 3. Lig’e yükseldi ve sezonu şampiyon tamamlayarak 2. Lig’e yükseldi.

2022-2023: Deprem nedeniyle TFF’nin kararıyla ligden çekildi.

2023-2024: Liglere dönüş yaptı, ancak kötü performans göstererek 3. Lig'e düştü.

2024-2025: TFF 3. Lig’de mücadele eden kulüp, ligin ilk yarısında 6 puanla küme düşmenin en büyük adayı.

Adıyaman ve Kahta İlçe Stadı

6 Şubat depreminin ardından Adıyaman FK, maçlarını Kahta İlçe Stadı’nda oynamaya başladı. Ancak yeni sezon, saha değişikliği ve takımın kötü performansı birleşince başarı getirmedi. Kulüp, şehirle olan bağlarını güçlendirmek yerine taraftar desteğini kaybetmeye başladı.

Başarısızlık ve Yönetim Sorunları

Adıyaman FK’nın düşüşünün temel nedenleri arasında şunlar bulunuyor:

İstikrarsız Yönetim: Başkan Sait Aybak’ın sık sık teknik direktör değiştirmesi ve kulüp içindeki kararsızlıklar, takımın kötü yönetildiğini gösteriyor.

Yetersiz Performans: 2024-2025 sezonunda oynadığı 13 maçta sadece 1 galibiyet alan Adıyaman FK, rakip fileleri sadece 8 kez havalandırabildi ve 33 gol yedi.

Taraftar ile Bağların Kopması: Başkan Aybak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, taraftarlar arasında tepkilere neden oldu. Birlik ve beraberlik duygusu zayıfladı.

Gelecekte Ne Olacak?

Adıyaman FK, 2024-2025 sezonunda 3. Lig’in ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. 13 haftalık performansıyla 16. sırada bulunan kulüp, küme düşerse 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.

Kulüp yönetimi, genç oyuncular ve yeni projelerle tekrar yükselme hedefinde olsa da saha içindeki başarısızlıklar bu hedeflerin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Başkan Aybak’ın, kulübün geleceği için nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.

Düşüşten Çıkış Mümkün mü?

Bir zamanlar yükselişiyle dikkat çeken Adıyaman FK, son yıllardaki kötü yönetim ve istikrarsızlık nedeniyle adeta "güle oynaya" düşüyor. Kulübün geleceği, yapılacak reformlara ve taraftar desteğini yeniden kazanıp kazanamayacağına bağlı. Ancak mevcut performansıyla, Adıyaman FK için karanlık günlerin devam etmesi muhtemel görünüyor.

Kaynak : PHA