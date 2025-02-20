Öğrencilerin Güvenliği Öncelikli

Ülkenin geleceği olan çocukların okul çevresinde karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz durumlardan korunması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde ve okul servislerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler Servis Araçlarını da Kapsıyor

Denetimler kapsamında, okul servis araçları ve şoförleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Servislerin, yönetmeliklere uygun olup olmadığı, şoförlerin gerekli belgelere sahip olup olmadığı, araçların bakım durumu ve emniyet kurallarına uygunluğu gibi kriterler kontrol ediliyor.

Denetimler Sürecek

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul önlerinde ve servis güzergâhlarında gerçekleştirilen kontrollerin, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini belirtti.

Öğrenci ve velilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu çalışmalar, okul çağındaki çocukların huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA