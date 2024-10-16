Adıyaman Eğriçayı Köprüsü’nde meydana gelen trafik kazasında aracın kadın sürücüsü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da alınan bilgiye göre, başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GUJ 982 yönetimindeki aracın sürücüsü, aracı kaldırıma çarptı ve metrelerce savruldu.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü baygınlık geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.