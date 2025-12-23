Bunlar da ilginizi çekebilir

Devam eden asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprünün kısa süre içerisinde yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı bir süredir tek şerit üzerinden sağlanırken, sürücülere yoğunluk yaşanmaması adına alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde sık sık uyarılarda bulunulmuştu.

Adıyaman'da geçtiğimiz aylarda yenileme çalışmalarına başlanan 'Eğriçay Köprüsünde' sona yaklaşılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının devam ettiği ve kapalı olan şeritte asfalt serim işlemlerine başlandı.

