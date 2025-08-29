Adıyaman Belediyespor, genç yeteneklere profesyonel futbolun kapılarını aralamak amacıyla altyapı çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kulüp, U14 ve U15 yaş kategorilerinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16. Grup Akademi Ligi’nde mücadele edecek.

Alınan bu kararla kentin genç yetenekleri daha güçlü bir futbol altyapısında yetişebilecek ve profesyonel sahnelere hazırlanabilecek.

Adıyaman Belediyespor’un Akademi Ligi’ne katılımını kutlayaran Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere,“Belediyespor’umuzun altyapıda Akademi Ligi’ne katılması, hem çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi hem de şehrimizin spordaki geleceği için çok kıymetli bir adımdır. Sahada mücadele edecek her bir evladımıza başarılar diliyor, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tutdere, yakın zamanda altyapı seçmelerinin yapılacağını da duyurdu.

Kaynak : PHA