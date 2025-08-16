Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il merkezi sınırları içinde ikamet eden ve 7-12 yaş aralığında çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi aileler başvuru yapabilecek. Başvurular, Adıyaman Belediyesi ana binası, Abdülhamit Han Kültür Merkezi’nde yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (AKEM) üzerinden şahsen kabul edilecek.



Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Programa başvuracak ailelerin ihtiyaç sahibi olmaları ve Adıyaman il merkezinde ikamet etmeleri gerekiyor. Başvuru sırasında çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve veli kimlik fotokopisinin ibraz edilmesi isteniyor.



Başkan Tutdere’den Davet

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak, onların özel günlerinde yanlarında olmak bizim için büyük bir onur. Belediye olarak, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının bu önemli günlerinde hem sağlık açısından güvenli hem de mutlulukla hatırlayacakları bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinliğe davet ediyor, çocuklarımızın sevincini hep birlikte yaşamayı diliyorum.”



Belediye yetkilileri, sünnet şöleniyle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların ilgili müdürlüklere başvurabileceklerini belirtti.

Kaynak : PHA