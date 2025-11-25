Adıyaman Belediyesi, emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde son tarihi açıkladı. Taksit ödemelerinde son tarihin 30 Kasım 2025 olduğunu hatırlatılan açıklamada, geçmiş dönem borç sorgulamalarının Adıyaman Belediyesi birimlerinden yapılabildiği, başvuruların ise emlak servisi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

'Vergi Ödemeleri İçin Son Hafta' Uyarısı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Emlak vergisi, ilan reklam vergisi ve çevre temizlik vergisinin (Ç.T.V.) ikinci taksit ödemelerinin son günü 30.11.2025'tir. Yerinde dönüşüm ve TOKİ süreçleri tamamlandığından, yıkık ve ağır hasarlı binalara ait emlak vergisi düşümleri herhangi bir başvuru gerekmeksizin emlak servisimizce yapılmaktadır. Ancak adres veya ada-parsel uyuşmazlığı nedeniyle orta, ağır hasarlı ya da yıkık iş yerlerinize ait ilan reklam ve Ç.T.V. düşümleri gerçekleşmediyse ve gönderilen SMS bilgilendirmesinin hatalı olduğunu düşünüyorsanız, ilgili işlemlerin yapılabilmesi için İlan Reklam ve Ç.T.V. Servisimize şahsen başvurmanız gerekmektedir.'

Kaynak : PERRE