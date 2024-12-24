Ekipler, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşumunu önlemek için mazgal temizliği ve yağmur suyu tahliye kanallarının bakımını yaptı. Taşkın riski bulunan bölgelerde drenaj hatları kontrol edildi, tıkanan mazgallar hızla açıldı. Şiddetli yağış nedeniyle su birikintisi oluşan noktalara anında müdahale edilerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması sağlandı.

Su baskını riski taşıyan mahallelerde devriye gezerek anlık müdahalelerde bulunan ekipler, gece boyunca şehrin dört bir yanında görev yaptı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri, vatandaşları tedbirli olmaya çağırarak acil durumlarda 153 kriz merkezi ve ihbar hatlarından destek alabileceklerini hatırlattı.

Yağışların ilerleyen günlerde de devam edebileceği belirtilirken, şehir genelinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.



Kaynak : PHA