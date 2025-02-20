Vatandaşlara Dikkatli Olmaları Çağrısı

Belediyeden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Vatandaşların özellikle trafikte buzlanma nedeniyle tedbirli olması, ani hava değişimlerine karşı sağlık önlemlerini alması ve güvenli ısınma kurallarına dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Belediye Ekipleri 24 Saat Görev Başında

Adıyaman Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu duyurdu. Vatandaşların karşılaşabilecekleri buzlanma, don veya diğer acil durumlarla ilgili olarak 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak destek alabilecekleri bildirildi.

Soba Zehirlenmelerine Karşı Önlem Çağrısı

Açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı da önlem alınması gerektiği vurgulandı. Yanlış soba kurulumu, baca tıkanıklıkları ve standart dışı yakıt kullanımı nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların şu önlemleri almaları gerektiği hatırlatıldı:

Bacanızı temizletin, soba-baca bağlantısını kontrol edin.

Gece yatmadan önce odanızı mutlaka havalandırın.

Soba yakarken standart dışı yakıt kullanımından kaçının.

Yetkililer, halkın bilinçli davranarak önlem almasının can kayıplarını ve sağlık sorunlarını önleyebileceğini belirterek, "Önlem hayat kurtarır!" mesajını paylaştı.

Adıyaman Belediyesi’nin duyurduğu bu meteorolojik uyarıya karşı, vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

Kaynak : PHA