Dini ve Manevi Atmosfer

Miraç Kandili vesilesiyle düzenlenecek program, vatandaşların manevi duygularını pekiştirecek. Program kapsamında, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sait Polat, Miraç Gecesi’nin anlam ve önemi üzerine bir konuşma yapacak. Etkinlikte ayrıca Grup Ravza, ilahi dinletisiyle katılımcılara duygusal anlar yaşatacak.

İkramlarla Kandil Gecesi Bereketi

Adıyaman Belediyesi’nin organizasyonunda, Safvan Bin Muattal ve Emir Sultan Camii'nde vatandaşlara kandil simidi, çay ve su ikramında bulunulacak. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği artırdığına dikkat çekti.

Belediye Başkanı’ndan Davet

Adıyaman Belediye Başkanı, tüm vatandaşları bu anlamlı geceye katılmaya davet ederek, “Miraç Kandili, manevi atmosferin yoğun yaşandığı, dua ve ibadetle gönüllerin huzur bulduğu özel bir gecedir. Bu mübarek gecede düzenleyeceğimiz programda, hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Etkinlik Programı

Tarih: 26 Ocak 2025, Pazar

Saat: 18:30

Yer: Safvan Bin Muattal Camii, Altınşehir Mahallesi

İçerik:

Kur’an-ı Kerim tilaveti

Dualar

Grup Ravza’nın ilahi dinletisi

Dr. Öğretim Üyesi Sait Polat’ın konuşması

Kandil simidi, çay ve su ikramı

Kaynak : PHA