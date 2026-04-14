Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaldırım işgalleri ile hijyen kurallarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yayaların ortak kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesine izin verilmezken, cadde ve sokaklarda faaliyet gösteren esnafa yönelik kontrollerde masa, sandalye ve ürün teşhirlerinin kaldırımlara taşmaması konusunda uyarılar yapılıyor.

Denetimlerde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü vurgulanıyor.

Ekiplerin 6-13 Nisan tarihleri arasında kent genelinde toplam 247 denetim gerçekleştirdiği, kaldırım işgallerine karşı gerekli uyarıların yapıldığı ve kurallara aykırı durumlara ilişkin mevzuat çerçevesinde işlem uygulanacağı bildirildi.

Denetimlerde seyyar satıcılara da trafik akışını engellemeyecek şekilde faaliyet göstermeleri yönünde uyarılarda bulunulurken, kurallara uymayanlara yönelik işlemlerin devam edeceği ifade edildi.

Zabıta ekipleri ayrıca et market, kasap ve fırınlarda da hijyen denetimi gerçekleştirdi. İş yerlerinde temizlik, ürünlerin muhafaza koşulları ve genel hijyen standartları kontrol edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere giderilmesi için süre verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kaldırım ve sokakların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, bu alanların işgal edilmesine müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, 'Kaldırımlar vatandaşlarımızın ortak kullanım alanıdır. Hiç kimsenin bu alanları işgal ederek yayalarımızın geçişini zorlaştırmasına müsaade etmeyiz. Aynı şekilde halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda işletmelerinde hijyen kurallarına uyulması da vazgeçilmezdir. Zabıta ekiplerimiz bu konuda denetimlerini aralıksız sürdürecek. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, düzeni sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır' dedi.

